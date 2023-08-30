Еврокомиссия готова предоставить предложения по использованию замороженных активов РФ

Европейская комиссия готова предоставить предложения по использованию замороженных российских активов в интересах Украины.

Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд, передает Укринформ.

"Мы готовы предоставить юридическое предложение с учетом нынешних обсуждений этого вопроса", - отметил Вигард.

Чиновник напомнил, что этот вопрос обсуждался лидерами государств и правительств ЕС на последнем заседании Европейского Совета в конце июня.

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Мы работаем с испанским председательством над поэтапным подходом и поддерживаем эти дискуссии. Мы также направили соответствующий документ испанскому председательству в конце июля", – сказал Вигард.

По его словам, Еврокомиссия готова предоставить "подробное предложение с учетом обсуждений с государствами-членами".

Также идет интенсивная работа с партнерами из Большой семерки.

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"Для нас очень важно координировать это на международном уровне", - добавил он.

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Напоминаем:

Предложение Европейской комиссии по использованию замороженных государственных российских активов в ЕС в пользу Украины не будет опубликовано до сентября.