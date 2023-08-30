Еврокомиссия готова предоставить предложения по использованию замороженных активов РФ
Европейская комиссия готова предоставить предложения по использованию замороженных российских активов в интересах Украины.
Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд, передает Укринформ.
"Мы готовы предоставить юридическое предложение с учетом нынешних обсуждений этого вопроса", - отметил Вигард.
Чиновник напомнил, что этот вопрос обсуждался лидерами государств и правительств ЕС на последнем заседании Европейского Совета в конце июня.
Мы работаем с испанским председательством над поэтапным подходом и поддерживаем эти дискуссии. Мы также направили соответствующий документ испанскому председательству в конце июля", – сказал Вигард.
По его словам, Еврокомиссия готова предоставить "подробное предложение с учетом обсуждений с государствами-членами".
Также идет интенсивная работа с партнерами из Большой семерки.
"Для нас очень важно координировать это на международном уровне", - добавил он.
Читайте на также: Замороженные российские активы могут работать на Украину уже сегодня. Как это сделать?
Напоминаем:
Предложение Европейской комиссии по использованию замороженных государственных российских активов в ЕС в пользу Украины не будет опубликовано до сентября.