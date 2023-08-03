NASA и IBM разрабатывают модель ИИ для мониторинга состояния Земли

Американское космическое агентство NASA совместно с корпорацией IBM и компанией HuggingFace разрабатывает модель искусственного интеллекта нового уровня, которая будет помогать ученым отслеживать изменения климата, состояния лесов, воздуха и другие экологические аспекты.

Об этом пишет Engadget.

"По оценкам NASA, только в 2024 году ее миссии по изучению Земли сгенерируют около четверти миллиона терабайт данных.

Для того, чтобы климатологи и исследовательское сообщество могли эффективно обрабатывать эти массивы необработанных спутниковых данных, IBM, HuggingFace и NASA сотрудничают над созданием геопространственной модели с открытым исходным кодом, которая будет служить основой для нового класса искусственных интеллектов в сфере климата и наук о Земле, которые смогут отслеживать вырубку лесов, прогнозировать урожайность сельхозкультур и оценивать выбросы парниковых газов", - говорится в сообщении.

Реклама:

Для этого проекта IBM использовала недавно выпущенный Watsonx.ai как базовую модель, использующую данные спутника NASA Harmonized Landsat Sentinel-2 (HLS), которые собираются ЕКА и служат основой для создания ИИ.

В свою очередь, HuggingFace размещает модель на своей платформе искусственного интеллекта с открытым исходным кодом.

По данным IBM, путем точной настройки модели на "маркированных данных для картографирования наводнений и шрамов от ожогов", команда смогла улучшить производительность модели на 15% по сравнению с текущим состоянием, используя вдвое меньший объем данных.

Реклама:

Экономическая правда