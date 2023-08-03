AFP подало в суд на соцсеть Маска из-за отказа обсуждать плату за новости

Французское новостное агентство AFP подало иск в суд Парижа против на соцсеть Илона Маска Twitter (недавно переименованную в "X"), обвинив компанию в отказе обсудить возможную оплату за распространение контента агентства.

Об этом пишет Reuters.

В 2019 году Франция приняла правило авторского права, получившее название "смежные права", обязывающее крупные онлайн-платформы начинать переговоры с издателями, которые стремятся получить вознаграждение за новости.

"AFP выразило свою обеспокоенность в связи с явным отказом платформы вступать в дискуссии по реализации смежных прав для прессы", - говорится в заявлении агентства.

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Маск раскритиковал этот шаг AFP в своем посте в "X".

"Это странно. Они хотят, чтобы мы платили им за трафик на их сайт, где они получают прибыль от рекламы, а мы нет!", - написал он.

В "X" не ответили на просьбу о комментарии.

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В 2021 году антимонопольное ведомство Франции оштрафовало компанию Google на 500 миллионов евро за невыполнение предписаний по ведению переговоров с новостными изданиями страны.

С тех пор Google обязался решить спор и объявил о заключении соглашений с AFP и несколькими другими ведущими французскими новостными организациями. Facebook, принадлежащий Meta Platforms, также подписал соглашения с некоторыми французскими изданиями.

Экономическая правда