Lufthansa фиксирует рекордные прибыли на фоне роста цен на билеты

Немецкий авиаперевозчик Lufthansa получил по итогам 2 квартала этого года 1,1 млрд евро скорректированной прибыли до вычета процентов и налогов - это на 177% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и является рекордным показателем для компании.

Об этом пишет Financial Times.

В Lufthansa заявили, что ее прибыльность продолжит расти в 2023 году, даже по сравнению с "рекордным уровнем предыдущего года".

Компания прогнозирует сохранение спроса на путешествия после пандемии и высокие цены на билеты до конца года.

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В период с января по июнь Lufthansa, в состав которой входят Eurowings и швейцарские перевозчики, перевезла более 55 млн пассажиров, что примерно на треть больше, чем в 2022 году, но все еще не достигла уровня 2019 года из-за повсеместного дефицита персонала в секторе.

Генеральный директор Lufthansa Карстен Шпор заявил, что компания будет нанимать в среднем 1 000 новых сотрудников в месяц в 2023 году, поскольку ожидает, что результаты этого года будут "одними из трех лучших в истории Lufthansa Group".

Однако компания заявила, что предлагаемая ее авиакомпаниями провозная способность будет ниже предыдущего прогнозного диапазона из-за "постоянных узких мест в европейской системе воздушного движения".

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Высокий спрос в сочетании с ограничением предложения позволили авиакомпаниям повысить цены, а рост средней стоимости авиабилетов опережает инфляцию.

Акции Lufthansa упали на 6 процентов утром в четверг. Аналитики Deutsche Bank заявили, что инвесторы, вероятно, будут разочарованы ростом расходов, которые съедают более высокие прибыли. Хотя более высокие цены на билеты покроют инфляцию расходов, более высокие цены, взимаемые аэропортами, и рост расходов на техническое обслуживание означают, что стоимость перевозки пассажиров выросла на 7 процентов по сравнению с прошлым годом.

Компания заявила, что благодаря восстановлению спроса на дальнемагистральные рейсы, она планирует вернуть в эксплуатацию еще два самолета Airbus A380 - крупнейший в мире двухпалубный пассажирский самолет - в этом году. Компания добавила, что в следующем году представит новые самолеты Boeing 787 и Airbus A350.

Экономическая правда