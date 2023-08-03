Европейские IPO упали до самого низкого уровня с 2009 года

В первой половине 2023 года в Европе было зарегистрировано лишь 34 компании, что является самым низким показателем с 2009 года, когда последствия глобального финансового кризиса вызвали упадок на рынках.

Об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что в первом полугодии этого года европейские компании привлекли путем листинга на фондовом рынке лишь 2,4 млрд еаро.

"Количество компаний, прошедших листинг в Европе, упало до самого низкого уровня со времен мирового финансового кризиса, что подчеркивает ужасное состояние регионального рынка первичных публичных размещений на фоне экономического спада и привлекательности выхода на биржу в США.

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Уменьшение количества IPO происходит на фоне периода глубокого беспокойства европейских фондовых рынков, которые пытаются удержать быстрорастущие компании. Зато многие компании выбирают размещение акций в США, привлеченные большим объемом капитала и инвесторами, которые охотнее идут на риски и финансируют новые компании", - пишет газета.

В этом году привлекательность Нью-Йорка стала еще более выразительной, и компании, среди которых британский производитель микросхем Arm, решили разместиться там, а не на внутренней бирже.

Компании, которые уже торгуют на европейских фондовых биржах, также рассматривают возможность выхода на американский рынок. Золотодобывающая компания AngloGold Ashanti и компания по производству строительных материалов CRH планируют сменить место листинга.

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"Отсутствие активности на рынке IPO является довольно поразительным", - сказал партнер PwC в Великобритании по вопросам рынков капитала Ричард Спилсбери.

По данным Ассоциации финансовых рынков Европы (AFME), в первой половине 2023 года компании привлекли лишь 2,4 млрд евро через IPO в Европе, что также является самым низким показателем за последние 14 лет. Привлеченный капитал снизился на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Некоторые европейские компании предпочитают листинг за рубежом, потому что в США лучше ликвидность.

Структурно рынки капитала США являются более привлекательными для рискового капитала", - пояснили в AFME.

По данным Dealogic, в этом году рынок листинга в США столкнулся с гораздо меньшим замедлением: в первом полугодии 75 компаний осуществили размещение акций и привлекли 11,5 млрд долл, что является самым низким показателем с 2015 года по объему и стоимости.

Румынский производитель электроэнергии Hidroelectrica привлек 1,6 млрд евро на Бухарестской фондовой бирже в июле, что стало крупнейшим листингом на европейском фондовом рынке в этом году.

Крупнейшим IPO в Лондоне в этом году стало размещение акций финтех-компании CAB Payments, которая в прошлом месяце привлекла 300 млн фунтов стерлингов.

Экономическая правда