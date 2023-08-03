Себестоимость строительства стремительно выросла: что тянет цены вверх - исследование

За первое полугодие 2023 года цена квадратного метра в жилых комплексах Киева выросла почти на четверть в зависимости от уровня спроса на объект, а цены вверх тянет состояние предприятий производителей строительных материалов.

Об этом говорится в исследовании аналитиков группы компаний DIM.

Так, за первое полугодие 2023 года средневзвешенная цена квадратного метра на ликвидные форматы жилых комплексов в столице выросла от 15 до 23% в зависимости от уровня реального спроса на объект. А, к примеру, себестоимость строительства в категории комфорт+ выросла на 33%.

Больше всего изменились цены в комплексах квартальной застройки и многофункциональных новостройках с активным статусом строительства. Именно на них сосредоточен фокус внимания платежеспособного спроса сейчас.

Реклама:

И, как свидетельствуют результаты исследования, цены вверх тянет непрерывный рост себестоимости строительства, в частности затрат на строительные материалы и строительно-монтажные работы.

"Под влиянием инфляции и перезаключения новых контрактов на поставку по новому курсу валют стоимость строительных материалов выросла в среднем от 15 до 53%, а рабочая сила подорожала на 35% из-за того, что очень много работников призваны в ряды ВСУ и занимаются волонтерством", - комментирует ситуацию коммерческий директор группы компаний DIM Елена Рыжова.

По предварительным данным Всеукраинского союза производителей стройматериалов, по меньшей мере 70 крупных предприятий, производящих строительные материалы, более 300 средних и около 1000 малых сейчас потеряны.

Реклама:

"Оккупанты постоянно грабят предприятия, технологические линии уничтожают, разбирают на металлолом. Поэтому мы вынуждены искать новых подрядчиков - как в Украине, так и за ее пределами и постоянно искать новые логистические цепочки. Например, сейчас идут разговоры о поставках стекла из Турции, Польши, Румынии, Болгарии", - рассказывает руководитель тендерного отдела группы компаний DIM Дмитрий Сандлер.

Отрасль производства стекла из-за войны пострадала больше всего. Лисичанский стеклозавод понес большие потери из-за войны, поставки этого материала в целом существенно осложнились. Именно поэтому стоимость квадратного метра стекла, которое используется на строительстве, выросла на 98% по сравнению с довоенными показателями.

Существенное увеличение сроков поставок, кардинальное изменение и усложнение логистических цепочек продолжают влиять и на остальные стройматериалы.

Так, в первом полугодии, по данным аналитиков компании, бетон уже прибавил в среднем 6-10% в зависимости от характеристик, стекло 46-53%, горюче-смазочные материалы - 15-20% в зависимости от характеристик.

"Учитывая объемы утраченных или поврежденных мощностей производителей качественных стройматериалов, удорожание логистических цепочек из-за релокации и инфляционные процессы, до конца года категория стройматериалов в структуре затрат на себестоимость строительства вполне прогнозируемо может добавить еще минимум 15%, а отдельные материалы - бетон, стекло, горюче-смазочные и отделочные материалы могут подорожать еще больше", - убеждена Рыжова.

Напоминаем:

Рынок жилой недвижимости в Украине остается в глубоком кризисе, заявленные продавцами цены не подкреплены рыночными факторами, а аренда стала гораздо более выгодным вариантом для тех, кто нуждается в жилье. Об этом говорится в Отчете о финансовой стабильности за июнь 2023 года, обнародованном Национальным банком.

Цены на вторичном рынке лучше отражают баланс рыночных сил. Но жилье преимущественно продается со скидками: на уступки идут продавцы.

О том, что цены на рынке недвижимости далеки от своего естественного, подкрепленного рыночными факторами уровня, свидетельствует и соотношение цены и аренды. Оно почти в два раза превышает историческое среднее.