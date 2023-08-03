Кремль сохранил схему финансирования "ЧВК Вагнер" через госконтракты - расследование СМИ

Заключение компаниями Пригожина за месяц после так называемого мятежа госконтрактов на не менее чем 2 млрд рублей, свидетельствует о том, что российские власти вероятно сохранили схему финансирования "ЧВК Вагнер".

Об этом пишет оппозицинное российское издание "Агентство".

Так, связанные с Евгением Пригожиным компании за месяц, прошедший после военного мятежа, заключили госконтрактов не менее чем на 2 миллиарда рублей. В частности, фирмам "повара Путина" удалось не потерять крупные заказы на горячие обеды для школьников в подмосковных городах, установило "Агентство", проанализировав данные сайта госзакупок.

"Вероятно, это может свидетельствовать о том, что власти сохранили схему неявного финансирования операций "ЧВК Вагнера" в Африке", - пишет издание.

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Чтобы понять, удается ли Пригожину по-прежнему получать госконтракты, "Агентство" изучило госконтракты 17 компаний.

Самые крупные подряды за последний месяц фирмы Пригожина получили на организацию горячего питания школьников в городах Московской области. Администрация Мытищ заплатит 705 миллионов рублей компании "Социальное питание "Центр"", администрация Красногорска – 935 миллионов рублей компании "Продфудсервис".

"Это свидетельствует о том, что группе компаний "повара Путина" удалось сохранить двух крупных госзаказчиков в Подмосковье", - подчеркивает издание.

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Продолжил сотрудничать с фирмами Пригожина и детский лагерь "Артек" – за питание детей в 2023 году он заплатит 260 миллионов рублей "Комбинату дошкольного питания".

Среди других госзаказчиков услуг питания у компаний главы "ЧВК Вагнера" после мятежа оказались также несколько больниц Москвы и Московской области. Контракты заключались также с фирмами "Руссоцкапитал" и "АВК".

Все проанализированные контракты заключены с гражданскими госучреждениями.

С информацией о госконтрактах на питание военных на сайте госзакупок ознакомиться невозможно, так как они засекречены. Но о том, что структуры Пригожина поставляют питание военным, ранее говорил сам основатель "ЧВК Вагнера", а также Владимир Путин.

А то, что схема финансирования операций "ЧВК Вагнер" в Африке через госконтракты существует, признавал сам Пригожин в письме к Шойгу, опубликованном его пресс-службой 10 июня.

Как писал основатель "ЧВК", пророссийские проекты в Африке, Сирии и других арабских странах финансируются через госконтракты для группы компаний, которой управляет "Конкорд". С 2006 года через них прошло 147 млрд рублей, уверял бизнесмен.

То, что власти финансировали ЧВК, в том числе через госконтракты на питание военных, после мятежа Пригожина признал и Владимир Путин. Таким образом ЧВК заработало только за один год около 80 миллиардов рублей, говорил Путин.

Всего с 2014 года по конец 2022 года связанные с Пригожиным фирмы, согласно подсчетам газеты The Wall Street Journal, получили в России госконтрактов более чем на 5 млрд долларов (свыше 400 млрд рублей). Телеведущий Дмитрий Киселев в эфире программы "Вести недели" на "России 1" после мятежа называл еще большую сумму госконтрактов, полученных фирмами Пригожина, — 1,7 трлн рублей.

После мятежа Bloomberg писал, что Пригожин сохранит часть операций в Африке.