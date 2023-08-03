"Укрзализныця" из-за спроса назначила два дополнительных поезда из Киева во Львов
"Укрзализныця" на фоне большого спроса пассажиров на поездки на запад Украины назначила дополнительные поезда из Киева во Львов.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Несмотря на продолжающиеся ремонты на критических участках инфраструктуры, которые позволят в дальнейшем более безопасно и быстро путешествовать поездами, железная дорога находит возможности назначить дополнительные поезда для вывоза пассажиров", - отметили в УЗ.
В частности, были назначены дополнительные поезда:
- №191/192 Киев — Львов
Он отправляется из Киева 4, 5, 6, 11, 12 и 13 августа в 7:05 и прибывает во Львов в 14:49. В обратном направлении поезд будет отправляться в те же даты в 14:37 и прибывать в столицу в 22:05.
- №163/164 Киев - Львов.
Поезд будет отправляться из Киева 11, 12 и 13 августа в 6:28 и прибывать во Львов в 13:58. Обратно из Львова поезд будет отправляться в те же даты в 14:50 и прибывать в Киев в 22:27.
Все рейсы будут выполняться фирменными вагонами с кондиционированием. Билеты можно приобрести в приложении Укрзализныци, в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.
Напоминаем:
Укрзализныця в июле перевезла на 70% или 1 миллион больше пассажиров, чем в июле прошлого года, количество рейсов выросло на 31%.