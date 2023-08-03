Украинские моряки теперь могут сдавать в Польше экзамен на подтверждение квалификации

Украинские моряки получили возможность сдавать компьютерный экзамен на подтверждение квалификации CES 6.0 в Польше, в пространстве "MRS in Poland".

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.

"Это дает возможность кадетам и выпускникам украинских морских заведений, которые выехали для прохождения обязательной практики по плаванию, подтвердить квалификацию с целью присвоения звания с помощью экзамена и получить первый рабочий диплом", - говорится в сообщении.

Со 2 августа начат прием заявлений на прохождение тестов в Варшаве.

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Подать заявление на экзамен моряк может как в Украине, так и за ее пределами - для этого достаточно направить запрос по почте или через представителя в Администрацию судоходства или ГП "Морречсервис".

В Мининфраструктуры разъяснили также, каким образом будет происходить экзамен.

Так, на экзамене будет присутствовать член Государственной квалификационной комиссии моряков, который сразу после его окончания будет знакомить моряка с результатами и выдавать сертификат.

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"Сдача экзамена с использованием международно признанной системы компьютерного тестирования CES 6.0 является единственным официальным условием для подтверждения квалификации с целью присвоения звания. Оформление результатов происходит автоматически без вмешательства человеческого фактора, что делает невозможным коррупционную составляющую", - рассказали в Мининфраструктуры.

Также сообщается, что вскоре каждый моряк сможет подать заявление на экзамен средствами портала "Дія".

"Команда Мининфраструктуры и Администрации судоходства вместе с "Дія" продолжают внедрять электронные сервисы для моряков при поддержке USAID / UK aid проекта "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах TAPAS. Сейчас продолжается первый этап реализации услуги - бета-тестирование", - говорится в сообщении.

Напоминаем:

В сентябре прошлого года морякам разрешили выезжать за границу на работу. Это предусматривает постановление правительства от 2 сентября 2022 № 992.