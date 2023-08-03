Украинцы взяли в привычку проводить уикенд в Польше - данные Госпогранслужбы

Госпогранслужба заявляет о значительном росте потока граждан, пересекающих границу Украины, при этом большая часть пассажиропотока приходится на Польшу, и растет он с пятницы по понедельник.

Это следует из информации Госпогранслужбы относительно работы пунктов пропуска.

"Более половины пассажиропотока приходится на украинско-польский участок границы, особенно количество желающих пересечь границу растет с пятницы по понедельник. Из-за этого перед пунктами пропуска могут возникать накопления лиц и транспорта", - говорится в сообщении.

При этом в Госпогранслужбе отмечают тенденцию значительного роста потока граждан, пересекающих границу Украины.

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"В июле Госпогранслужбой оформлен пропуск через границу со странами ЕС и Молдовой более 3,8 млн человек. Для сравнения, этот показатель на около 1 миллион человек выше, чем в мае", - сообщают пограничники.

Доля наших соотечественников среди лиц, пересекающих границу, составляет более 85%. Преимущественно это женщины, дети, пожилые люди.

Напоминаем:

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Информацию о состоянии очередей с территории сопредельных государств можно прослеживать по ссылке.