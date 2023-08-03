Россия расширила список недружественных государств 

Правительство России включило Норвегию в список недружественных стран, и ограничило количество работников, которые могут нанимать норвежские диппредставительства.

Об этом сообщается на сайте российского кабмина.

"Правительство включило Королевство Норвегия в перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом", - говорится в сообщении.

Ссылаясь на указ Владимира Путина "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств" (от 23 апреля 2021 года), российское правительство приняло решение ограничить количество физлиц, находящихся на территории России, с которыми посольство Норвегии сможет заключать трудовые договора.

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"Согласно новому распоряжению, за Норвегией закреплен лимит в 27 человек", - говорится в сообщении.

При этом, напоминают в правительстве РФ, согласно указу Путина они имеют право полностью запретить нанимать в посольства, консульства, представительства госорганов и госучреждений недружественных стран работников из числа лиц, находящихся на территории России.

Ранее, в мае 2021 года, ограничения были введены в отношении дипмиссий США и Чехии, а в июле 2022 года – в отношении дипмиссий Греции, Дании, Словении, Хорватии и Словакии.

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"Утвержденный Правительством перечень не является окончательным и с учетом продолжающихся враждебных действий иностранных государств, направленных против российских представительств за рубежом, может расширяться", - сообщает российское правительство.

Напоминаем:

Согласно данным российских СМИ, на сегодня недружественными к России являются большинство стран Европы, Северной Америки, Австралии и другие государства.

В России существует два списка.

Первый список недружественных стран появился в мае 2021 года, он подразумевает "недружественные действия" в отношении российских дипломатических и консульских работников. Внесение государства в этот список означает ответные ограничения в дипломатической сфере. В списке указывается лимит на количество людей, находящихся на территории России, которых представительства стран могут брать на работу. Долгое время перечень состоял всего из двух позиций — США (установленный лимит 0 человек) и Чехия.

22 июля 2022 года в него добавили еще пять стран: Грецию, Данию, Словакию, а также Словению и Хорватию, которым решили запретить нанимать сотрудников в России.

24 июля 2022 года правительство РФ расширило второй список недружественных стран и территорий — значительно более массовый. Он появился в марте 2022-го в ответ на санкции и предполагает возможность расплачиваться по обязательствам перед кредиторами из этих стран в рублях. В этот список внесли почти 50 государств, включая все страны из первого перечня, а также Украину, Канаду, Японию, Микронезию и Великобританию вместе с островами Гернси, Джерси, Мэн и Ангилья, Гибралтаром и Британскими Виргинскими островами. 30 октября правительство вновь расширило список - на все 14 британские заморские владения.