Курс валют на 3 августа: наличная гривня слабеет к доллару
Четверг, 3 августа 2023, 10:37 -
В четверг, 3 августа, наличный доллар на черном рынке несколько подорожал, но не изменился в банках, наличный евро дешевеет.
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
На 10:20 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,17 – 37,35 грн против котировок в 37,12 – 37,31 в среду.
В это же время "черный" курс евро составил 41,03 - 41,36 грн против курса 41,07 - 41,77 грн за евро в среду.
Реклама:
Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США – 36,9 – 37,5 грн (курс на 2 августа – 36,9 – 37,5 грн);
- Евро – 40,75 – 41,55 грн (курс на 2 августа – 40,85 – 41,6 грн).
В разрезе банков наличные курсы таковы:
- Приватбанк – 36,75 – 37,35 грн;
- Ощадбанк – 36,75 – 37,75 грн;
- Укрэксимбанк – 36,9 – 37,7 грн;
- Райффайзен – 36,8 – 37,7 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.
Реклама:
Экономическая правда
Реклама: