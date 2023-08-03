Украина начала работу над правовым регулированием искусственного интеллекта

Украина разработает собственную стратегию регулирования искусственного интеллекта (ИИ) и имеет амбициозные планы возглавить мировой тренд развития ИИ.

Об этом сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров по итогам работы стратегической сессии с участием экспертов, чиновников, народных депутатов и юристов, которая стала началом работы над нормативным полем для искусственного интеллекта.

В ходе работы сессии, эксперты обсудили пути, которыми может идти Украина в сфере правового регулирования искусственного интеллекта.

"Мы должны не отставать от всего мира, а возглавить тренд ИИ. Понимать, что происходит, быстро реагировать и иметь собственную стратегию. Невозможно говорить о цифровом государстве, если мы не формируем прогрессивную политику в направлении искусственного интеллекта и адженду для мира", - написал Федоров в своем телеграмм-канале в среду.

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По его словам, использование ИИ в Украине запланировано в различных сферах, в частности, Минцифры разрабатывает виртуального помощника в "Дії", задача которого быстро находить ответы на вопросы пользователей. Кроме того, ИИ будет помогать Госстату обрабатывать и анализировать данные, добавил глава Минцифры.

Отдельно Федоров отметил пользу ИИ в военных технологиях. По его словам, искусственный интеллект помогает фиксировать перемещение техники и личного состава врага, сбивать ракеты, эффективнее наводить на цели БПЛА и тому подобное.

"Создаем условия, чтобы топовые международные компании, которые занимаются искусственным интеллектом, приходили на украинский рынок", - добавил Федоров.

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Напоминаем:

В Европейском парламенте сделали важный шаг к регулированию искусственного интеллекта. Так, в ЕС составили перечень запретов для искусственного интеллекта и определили потенциально вредные последствия этой технологии.

Известно также о первых случаях, когда искусственный интеллект подставлял человека.

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