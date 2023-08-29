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"Армия восстановления" уже насчитывает почти 50 тысяч безработных: они заработали 305 миллионов

Вторник, 29 августа 2023, 17:45 - Алексей Павлыш
 
фото: мвд

В рамках проекта "Армия восстановления" к выполнению общественно полезных работ уже привлекли почти 48 тысяч безработных - они заработали уже 305 млн грн.

Об этом сообщили в Минэкономики.

По словам заместителя министра Татьяны Бережной, проект работает уже в 19 регионах - недавно к нему присоединилась Кировоградская область.

Отмечается, что лидером среди регионов в этом проекте является Харьковская область, где такие работы выполняют более 9 тысяч безработных.

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Также среди наиболее активных участников проекта:

  • Полтавская область - 7 037 человек;
  • Донецкая область - 5 734 человека;
  • Черниговская область - 5 152 человека;
  • Киевская область - 5 140 человек.

Виды общественно полезных работ зависят от потребностей конкретного региона. С безработными заключается срочный трудовой договор на период выполнения работ. Оплата осуществляется в соответствии с отработанным временем в размере не менее 6700 грн в случае работы полный месяц.

Так, чаще всего безработных привлекают к:

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  • работам по обеспечению жизнедеятельности граждан, пострадавших в результате боевых действий;
  • разгрузке, фасовке и доставке гуманитарной помощи;
  • предоставлению гражданам социальных услуг в местах сосредоточения внутренне перемещенных лиц;
  • плетению маскировочных сеток, консервирование продукции для нужд ВСУ, пошив одежды и ремонт военной амуниции;
  • помощи по уходу за ранеными военнослужащими в медучреждениях;
  • разбору завалов, восстановления жилых домов и помещений, расчистки железнодорожных путей и автомобильных дорог, которые повреждены в результате боевых действий;
  • обустройству и укрепление блокпостов, подвальных помещений под укрытия;
  • строительству защитных сооружений гражданской защиты, укрепления дамб;
  • работам по заготовке дров для нужд военных и населения.

Экономическая правда

работа Минэкономики
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