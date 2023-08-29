"Армия восстановления" уже насчитывает почти 50 тысяч безработных: они заработали 305 миллионов
В рамках проекта "Армия восстановления" к выполнению общественно полезных работ уже привлекли почти 48 тысяч безработных - они заработали уже 305 млн грн.
Об этом сообщили в Минэкономики.
По словам заместителя министра Татьяны Бережной, проект работает уже в 19 регионах - недавно к нему присоединилась Кировоградская область.
Отмечается, что лидером среди регионов в этом проекте является Харьковская область, где такие работы выполняют более 9 тысяч безработных.
Также среди наиболее активных участников проекта:
- Полтавская область - 7 037 человек;
- Донецкая область - 5 734 человека;
- Черниговская область - 5 152 человека;
- Киевская область - 5 140 человек.
Виды общественно полезных работ зависят от потребностей конкретного региона. С безработными заключается срочный трудовой договор на период выполнения работ. Оплата осуществляется в соответствии с отработанным временем в размере не менее 6700 грн в случае работы полный месяц.
Так, чаще всего безработных привлекают к:
- работам по обеспечению жизнедеятельности граждан, пострадавших в результате боевых действий;
- разгрузке, фасовке и доставке гуманитарной помощи;
- предоставлению гражданам социальных услуг в местах сосредоточения внутренне перемещенных лиц;
- плетению маскировочных сеток, консервирование продукции для нужд ВСУ, пошив одежды и ремонт военной амуниции;
- помощи по уходу за ранеными военнослужащими в медучреждениях;
- разбору завалов, восстановления жилых домов и помещений, расчистки железнодорожных путей и автомобильных дорог, которые повреждены в результате боевых действий;
- обустройству и укрепление блокпостов, подвальных помещений под укрытия;
- строительству защитных сооружений гражданской защиты, укрепления дамб;
- работам по заготовке дров для нужд военных и населения.
Экономическая правда