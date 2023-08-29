Киевский бизнесмен в прошлом году профинансировал бюджет РФ на полмиллиона долларов - СБУ
Служба безопасности разоблачила киевского бизнесмена, который в прошлом году перечислил в бюджет РФ более 50 млн рублей (518 тисяч долларов), ему объявили о подозрении.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Правоохранители собрали доказательную базу владельца киевской торговой компании, которая импортирует и продает в Украине климатическую технику из Восточной Азии.
По данным следствия, владелец этого предприятия является учредителем еще двух торговых компаний в Москве.
В преддверии Великой войны бизнесмен выехал в одну из европейских стран, откуда координирует свой бизнес, в том числе на территории страны-агрессора.
"Именно по указанию бизнесмена подконтрольные ему российские компании продолжили свою коммерческую деятельность после 24 февраля 2022 года и перечисляли миллионные суммы в бюджет РФ в виде налогов", - отметили в СБУ.
Таким образом, только в течение прошлого года он профинансировал государственную казну России на более 50 млн российских рублей.
Фактическое "операционное" управление предприятиями осуществлял из Киева финансовый директор столичной компании фигуранта.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили владельцу предприятий и его подчиненному о подозрении в пособничестве государству-агрессору, совершенное по предварительному сговору группой лиц.
Поскольку сам бизнесмен находится за пределами Украины, принимается комплекс мер по его привлечению к ответственности. Относительно сообщницы фигуранта – решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.
Обоим грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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Служба безопасности арестовала имущество российского генерал-полковника Валерия Капашина в Полтавской области более чем на миллиард гривен.