Киевский бизнесмен в прошлом году профинансировал бюджет РФ на полмиллиона долларов - СБУ

Служба безопасности разоблачила киевского бизнесмена, который в прошлом году перечислил в бюджет РФ более 50 млн рублей (518 тисяч долларов), ему объявили о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители собрали доказательную базу владельца киевской торговой компании, которая импортирует и продает в Украине климатическую технику из Восточной Азии.

По данным следствия, владелец этого предприятия является учредителем еще двух торговых компаний в Москве.

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В преддверии Великой войны бизнесмен выехал в одну из европейских стран, откуда координирует свой бизнес, в том числе на территории страны-агрессора.

"Именно по указанию бизнесмена подконтрольные ему российские компании продолжили свою коммерческую деятельность после 24 февраля 2022 года и перечисляли миллионные суммы в бюджет РФ в виде налогов", - отметили в СБУ.

Таким образом, только в течение прошлого года он профинансировал государственную казну России на более 50 млн российских рублей.

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Фактическое "операционное" управление предприятиями осуществлял из Киева финансовый директор столичной компании фигуранта.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили владельцу предприятий и его подчиненному о подозрении в пособничестве государству-агрессору, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Поскольку сам бизнесмен находится за пределами Украины, принимается комплекс мер по его привлечению к ответственности. Относительно сообщницы фигуранта – решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

Обоим грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напоминаем:

Служба безопасности арестовала имущество российского генерал-полковника Валерия Капашина в Полтавской области более чем на миллиард гривен.