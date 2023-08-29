МВД Германии обеспокоено масштабами российской дезинформации в соцсетях
Россия продолжает создавать фейковые аккаунты в соцсетях для продвижения дезинформации.
Об этом сообщает DW со ссылкой на Министерство внутренних дел ФРГ.
Отмечается, что немецкие правоохранители фиксируют непрерывные попытки России сеять дезинформацию. В соцсетях через фейковые аккаунты распространяются достоверные на вид, но сфабрикованные сообщения известных новостных порталов.
"Российские структуры по-прежнему в большом объеме распространяют дезинформацию. Так же по-прежнему распространяются известные нарративы и комментируются актуальные темы", - отметил представитель МВД.
По словам чиновника, особенно активно для дезинформации используют такие соцсети, как Telegram.
Как пишет DW, еще год назад МВД Германии выражало обеспокоенность по поводу фейковых, но аутентичного вида аккаунтов и сайтов немецких СМИ с пророссийской дезинформацией о войне против Украины.
"За последние 12 месяцев масштабы российской дезинформации нисколько не уменьшились", - констатировал представитель МВД ФРГ, добавив, что его ведомство по-прежнему со всей серьезностью относится к "угрозе иностранного влияния и манипуляций" и решительно противостоит им.
При этом Россия по-прежнему опирается на сложную сеть государственных или связанных с государством актеров.
По словам чиновника, актеры, распространяющие дезинформацию, стремятся повлиять на общественное мнение в Германии, усилить конфликты в немецком обществе и недоверие к государственным институтам и действиям правительства.
"С начала российской агрессивной войны против Украины можно констатировать усиление российской дезинформации в Германии", - резюмировал представитель МВД Германии.
Напоминаем:
В Евросоюзе вступил в силу Акт о цифровых услугах (DSA), который вводит новые правила модерации контента, конфиденциальности и прозрачности пользователей.
Сейчас правила касаются только 19 крупнейших онлайн-платформ, которые имеют более 45 млн пользователей в ЕС. Однако с середины февраля они будут распространяться на различные онлайн-платформы, независимо от их размера.
Любой фирме, которая нарушит DSA, грозит штраф в размере до 6% от ее глобального оборота, а неоднократным нарушителям могут вообще запретить работать в Европе.
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