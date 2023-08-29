МВД Германии обеспокоено масштабами российской дезинформации в соцсетях

Россия продолжает создавать фейковые аккаунты в соцсетях для продвижения дезинформации.

Об этом сообщает DW со ссылкой на Министерство внутренних дел ФРГ.

Отмечается, что немецкие правоохранители фиксируют непрерывные попытки России сеять дезинформацию. В соцсетях через фейковые аккаунты распространяются достоверные на вид, но сфабрикованные сообщения известных новостных порталов.

"Российские структуры по-прежнему в большом объеме распространяют дезинформацию. Так же по-прежнему распространяются известные нарративы и комментируются актуальные темы", - отметил представитель МВД.

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По словам чиновника, особенно активно для дезинформации используют такие соцсети, как Telegram.

Как пишет DW, еще год назад МВД Германии выражало обеспокоенность по поводу фейковых, но аутентичного вида аккаунтов и сайтов немецких СМИ с пророссийской дезинформацией о войне против Украины.

"За последние 12 месяцев масштабы российской дезинформации нисколько не уменьшились", - констатировал представитель МВД ФРГ, добавив, что его ведомство по-прежнему со всей серьезностью относится к "угрозе иностранного влияния и манипуляций" и решительно противостоит им.

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При этом Россия по-прежнему опирается на сложную сеть государственных или связанных с государством актеров.

По словам чиновника, актеры, распространяющие дезинформацию, стремятся повлиять на общественное мнение в Германии, усилить конфликты в немецком обществе и недоверие к государственным институтам и действиям правительства.

"С начала российской агрессивной войны против Украины можно констатировать усиление российской дезинформации в Германии", - резюмировал представитель МВД Германии.

Напоминаем:

В Евросоюзе вступил в силу Акт о цифровых услугах (DSA), который вводит новые правила модерации контента, конфиденциальности и прозрачности пользователей.

Сейчас правила касаются только 19 крупнейших онлайн-платформ, которые имеют более 45 млн пользователей в ЕС. Однако с середины февраля они будут распространяться на различные онлайн-платформы, независимо от их размера.

Любой фирме, которая нарушит DSA, грозит штраф в размере до 6% от ее глобального оборота, а неоднократным нарушителям могут вообще запретить работать в Европе.

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