Война существенно изменила восприятие украинцев относительно эффективности власти и видения будущего

Полномасштабное вторжение России привело к существенному положительному изменению в восприятии украинцами своего государства, в оценках эффективности власти и видении будущего.

Это показало исследование Киевского международного института социологии, которое проводилось в рамках социологического мониторинга "Украинское общество" по заказу Института социологии НАН Украины.

"Широкомасштабное вторжение ознаменовалось существенным положительным изменением установок относительно эффективности центральных органов власти и видения будущего Украины (данные 2022 года). И если в 2023 году первый показатель постепенно теряет положительную окраску (положительные оценки упали с 54% до 20%), то второй держится удивительно стабильно (снижение с 76% до 66%)", - отмечают исследователи.

В то же время, согласно соцопросу, рост опасности национального масштаба вместе с поразительной национальной устойчивостью Украины позволил понять, что даже во время такой войны большинство населения проживает в целом в удовлетворительных условиях (промежуточных оценок придерживается около 60%).

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Что касается оценки исторического пути нашего государства, то показатель оказался достаточно устойчивым (промежуточных оценок придерживается около половины респондентов).

Удовлетворенность текущими событиями также оказалась стабильной характеристикой, но если в случае рассмотрения исторических достижений оценки имели преимущественно промежуточный характер, то в этом - преимущественно негативный (для почти 60% опрошенных).

По состоянию на ноябрь 2021 года был зафиксирован в определенном смысле патологический негативизм в восприятии государства, который распространялся на две трети опрошенных.

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Широкомасштабная война опровергла его, продемонстрировав украинцам настоящую ценность собственного государства (более 80% давали положительные или промежуточные оценки).

Однако количество положительных оценок в 2023 году упало более чем вдвое, чему в основном способствовали системные негативные события, связанные с представителями власти.

Напоминаем:

Социологический мониторинг "Украинское общество" проводит Институт социологии НАН Украины с 1994 года.

Последняя волна опроса была проведена в июне 2023 года (сбор данных по заказу Института социологии НАН Украины выполнил Киевский международный институт социологии (КМИС)).

Результаты опроса представляют взрослое население Украины, за исключением АР Крым и временно оккупированных территорий Донбасса.

Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) и исключительно по мобильным телефонным номерам. Полевой этап исследования длился с 17 по 27 июня 2023 года.

Статистическая погрешность выборки объемом 2004 респондента при доверительной вероятности 95% составляет 2,2%.