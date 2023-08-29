В Украине несмотря на войну уменьшилось количество граждан, которые оценивают состояние экономики негативно

Если в ноябре 2021 года 58% украинцев оценивали экономическую ситуацию в стране как плохую или очень плохую, то в июне 2023 года их количество уменьшилось вдвое.

Это показало исследование Киевского международного института социологии, которое проводилось в рамках социологического мониторинга "Украинское общество" по заказу Института социологии НАН Украины.

Раздел исследования, посвященный изучению общественного мнения в разрезе экономики, показал, улучшение оценок экономической ситуации в Украине. Несмотря на войну, положительные сдвиги общественного мнения произошли в 2022 году и остались почти неизменными в 2023 году.

Так, в ноябре 2021 года 58% граждан оценивали состояние экономики как плохое или очень плохое, 38,1% - видели как плохие, так и положительные тенденции, и только 3,8% давали положительные оценки, оценивая состояние экономики как хорошее или очень хорошее.

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Но уже в 2022 году произошло кардинальное изменение общественных настроений. 27,8% оценивали состояние экономики скорее как плохое или очень плохое, 53,9% - не имели однозначной оценки, отмечая как негативные, так и позитивные тенденции, а 18,4% опрошенных оценивали состояние экономики как хорошее или очень хорошее.

В 2023 году количество тех, кто оценивал состояние экономики как плохое и очень плохое, составило 29,4%, не имели однозначной оценки - 56,8%, и 13,9% опрошенных оценивали состояние экономики как хорошее или очень хорошее.

Также, произошло улучшение общественного мнения относительно доходов.

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Так, в 2021 году 52,4% граждан считали, что их доходы ощутимо ниже той суммы, которая им нужна для нормальной жизни. В 2022 и 2023 годах количество таких граждан уменьшилось соответственно до 40,6% и 43,5%.

В 2021 году 15,3% граждан считали, что их доходы примерно соответствуют потребностям. В 2022 году их количество увеличилось до 24,3%, в 2023 году немного снизилось - до 21,9%.

В 2021 году лишь 1,2% граждан считали, что их доходы значительно превышают уровень, необходимый для обеспечения нормальной жизни. В 2022 году их количество, несмотря на войну и инфляцию, увеличилось до 3,2%. В 2023 году 2,6% граждан считают, что их доходы значительно превышают сумму, которая им нужна для нормальной жизни.

Опрос осуществлялся методом телефонных интервью с использованием компьютера и исключительно по мобильным телефонным номерам.

Статистическая погрешность выборки объемом 2004 респондентов при доверительной вероятности 95% составляет 2.2%.

Полевой этап исследования длился с 17 по 27 июня 2023 года.

Напоминаем:

Социологический мониторинг "Украинское общество" проводится с 1994 года. Инструментарий исследования разработан Институтом социологии НАН Украины.

Результаты опроса представляют взрослое население Украины. С 2014 года - за исключением АР Крым и временно оккупированных территорий Донбасса.