Toyota остановила работу 14 заводов из-за сбоя производственной системы
Корпорация Toyota приостановила работу всех 14 своих сборочных заводов в Японии из-за сбоя производственной системы, что привело к остановке внутреннего производства крупнейшего в мире автопроизводителя.
Об этом сообщает Reuters.
По словам спикера компании, сбой мешает Toyota заказывать компоненты, и его причина выясняется, но вряд ли он связан с кибератакой.
Toyota приостановила работу 12 заводов на своем внутреннем рынке с утра вторника и добавила последние два после обеда. Пока непонятно, сколько продукции будет потеряно.
Подсчеты Reuters показали, что на заводы приходится около трети мирового производства автопроизводителя.
Внутреннее производство Toyota возобновлялось после серии сокращений производства, уличенных в дефиците полупроводников. Производство в январе-июне выросло на 29%, что стало первым за два года.
Подсчеты агентства показывают, что производство в Японии в среднем составляло около 13 500 автомобилей каждый день в первой половине года. Это исключает транспортные средства группы автопроизводителей Daihatsu и Hino.
В прошлом году деятельность была прекращена на один день, когда поставщик испытал кибератаки, что помешало Toyota заказывать запчасти. Toyota возобновила работу с помощью резервной сети.
Хотя причина последней неисправности была непонятна, корпоративный сектор Японии в последние дни был начеку, поскольку компании и государственные учреждения сообщали об агрессивных телефонных звонках.
Правительство заявило, что звонки, вероятно, поступили из Китая и касались выброса Японией очищенной радиоактивной воды из аварии атомной электростанции Фукусима в Тихий океан.
Напоминаем:
Японский автопроизводитель Toyota совместно с партнером – Pony.ai – планируют серийное серийное производство роботокси в Китае, создав в этом году предприятие, которое будет производить авто, использующие технологию автономного вождения от стартапа.