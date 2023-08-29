Toyota остановила работу 14 заводов из-за сбоя производственной системы

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Корпорация Toyota приостановила работу всех 14 своих сборочных заводов в Японии из-за сбоя производственной системы, что привело к остановке внутреннего производства крупнейшего в мире автопроизводителя.

Об этом сообщает Reuters.

По словам спикера компании, сбой мешает Toyota заказывать компоненты, и его причина выясняется, но вряд ли он связан с кибератакой.

Toyota приостановила работу 12 заводов на своем внутреннем рынке с утра вторника и добавила последние два после обеда. Пока непонятно, сколько продукции будет потеряно.

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Подсчеты Reuters показали, что на заводы приходится около трети мирового производства автопроизводителя.

Внутреннее производство Toyota возобновлялось после серии сокращений производства, уличенных в дефиците полупроводников. Производство в январе-июне выросло на 29%, что стало первым за два года.

Подсчеты агентства показывают, что производство в Японии в среднем составляло около 13 500 автомобилей каждый день в первой половине года. Это исключает транспортные средства группы автопроизводителей Daihatsu и Hino.

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В прошлом году деятельность была прекращена на один день, когда поставщик испытал кибератаки, что помешало Toyota заказывать запчасти. Toyota возобновила работу с помощью резервной сети.

Хотя причина последней неисправности была непонятна, корпоративный сектор Японии в последние дни был начеку, поскольку компании и государственные учреждения сообщали об агрессивных телефонных звонках.

Правительство заявило, что звонки, вероятно, поступили из Китая и касались выброса Японией очищенной радиоактивной воды из аварии атомной электростанции Фукусима в Тихий океан.

Напоминаем:

Японский автопроизводитель Toyota совместно с партнером – Pony.ai – планируют серийное серийное производство роботокси в Китае, создав в этом году предприятие, которое будет производить авто, использующие технологию автономного вождения от стартапа.