Нефть дешевеет из-за опасения касательно спроса

Цены на нефть 29 августа упали, поскольку опасения, что дальнейшее возможное повышение процентных ставок в США может снизить спрос, перевесило опасение, что тропический шторм у побережья Мексиканского залива может повлиять на предложение.

Об этом сообщает Reuters.

Как изменились цены

Цена нефти марки Brent упала на 19 центов, или 0,2%, до 84,23 доллара за баррель до 06:40 по Гринвичу.

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Американская нефть West Texas Intermediate упала на 24 цента, или 0,3%, до 79,86 доллара.

Что повлияло на цены

Позже на этой неделе инвесторы ожидают ключевых экономических данных США, которые помогут определить курс процентных ставок этого и следующего года.

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Глава ФРС Джером Пауэлл заявил в пятницу, что центральному банку США, возможно, придется повысить ставки, чтобы охладить устойчивую инфляцию.

Рынки ожидают, что вероятность того, что ФРС выдержит в следующем месяце, составляет 80%. Инструмент FedWatch от Refinitiv показал, но вероятность повышения ставок в ноябре сейчас составляет около 56%.

Экономическое восстановление Китая замедлилось из-за ухудшения спада недвижимости, низких потребительских расходов и стремительного роста кредитования, что побудило Пекин снизить ключевые ставки, чтобы поддержать активность во второй по величине экономике мира и потребители нефти.

Хотя цены на Brent и WTI с начала третьего квартала выросли примерно на 12% и 13% соответственно после сокращения добычи ОПЕК+, перспективы экономики Китая остаются обеспокоенными.

Тропический шторм "Идалия" обрушился на западную Кубу накануне и стал почти ураганом, когда он направлялся во Флориду. Шторм, вероятно, повлечет за собой перебои с электроэнергией и может повлиять на добычу сырой нефти на восточной стороне побережья Мексиканского залива США.