Украина в 2024 году получит помощь на 400 миллионов долларов от Южной Кореи

Южная Корея в следующем году предоставит Украине финансовую помощь в размере 520 миллиардов вон (394 миллиона долларов) – в восемь раз больше, чем в этом году.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно бюджету Южной Кореи на 2024 год, пакет помощи включает 130 млрд вон на восстановление, 260 млрд вон на гуманитарную помощь и еще 130 млрд вон через международные организации.

В июле президент Юн Сук Йоль объявил, что его страна обеспечит Украине большой масштаб военных поставок в этом году, не сообщая больше деталей.

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Также Юн объявил об увеличении официальной помощи Южной Корее на развитие стратегических территорий, включая Азиатско-Тихоокеанский регион и Африку, с 1,4 трлн вон до 2 трлн вон (1,51 млрд долл).

В Министерстве экономики и финансов страны пояснили, что увеличение зарубежной помощи является частью усилий, направленных на помощь южнокорейским компаниям выйти за границу и защитить национальные интересы, такие как цепи поставок, и взять на себя ответственность как ключевой член мирового сообщества.

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Правительство Южной Кореи определилось с компанией - исполнителем проекта "Создание генерального плана разумного города Умань, Украина", который будет реализован в рамках программы K-City Network.