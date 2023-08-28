УЗ увеличила количество рейсов на пиковые даты межсезонья

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"Укрзализныця" объявила о назначении дополнительных рейсов поездов львовского и одесского направлений на пиковые даты межсезонья.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.

Так, на львовском направлении поезд №191/192 Львов - Киев - Львов выполняет дополнительные рейсы 2,3,9 и 10 сентября. Отправление из Киева в 07:05, прибытие во Львов в 17:03. Обратно из Львова в 13:15, Киев 22:05.

"Одесское направление пополнится поездом №167/168 Львов - Одесса - Львов, который осуществит два своих рейса 3 сентября. Отправление из Львова в 08:37, прибытие в Одессу в 20:13. Обратно из Одессы в 09:39, Львов 20:44", - рассказали в УЗ.

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В то же время в компании добавили, что отмененный поезд № 31/32 из Запорожья будет курсировать вместо Польши в Ивано-Франковск.

При этом новым, но временным маршрутом поезд будет отправляться из Запорожья 7-8, 14-15, 21-22 сентября в 20:49 и прибывать на следующий день в Ивано-Франковск в 16:02. Обратно из Ивано-Франковска 8-9, 15-16, 22-23 сентября в 19:23, прибывать в Запорожье в 15:34 следующего дня.

Билеты на рейсы будут доступны для приобретения в приложении УЗ, чат-ботах, на сайте и в кассах вокзалов.

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Экономическая правда