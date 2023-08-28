РФ на фоне санкций потратит почти $7 миллиардов из резервного фонда Путина на спасение авиапрома

тасс

Российские власти обсуждают возможность выделить из Фонда национального благосостояния (ФНБ), который был создан под руководством президента РФ Путина, более 650 млрд рублей (6,8 млрд долларов) на проекты в области авиапрома.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник.

При этом большую часть этой суммы, около 410 млрд рублей, могут выделить на долгосрочную (до 2030 года) программу обновления парка самолетов и вертолетов ФГБУ "Специальный летный отряд "Россия"", которое обслуживает президента РФ Путина и других российских высокопоставленных чиновников.

Остальные 240 млрд рублей, по словам источника издания, могут пойти на расширение производства гражданских воздушных судов, двигателей и агрегатов для всей отрасли в целом.

Реклама:

На какие именно производственные программы, когда и через какой механизм предполагается выделять средства из ФНБ, собеседник не уточнил. Поддержка расширения выпуска самолетов Ту-214 в размере 42 млрд рублей, которую ранее анонсировал премьер-министр РФ Мишустин, рассматривается отдельно, говорит источник.

После вторжения РФ в Украину Великобритания, США, ЕС и другие страны ввели ограничения на полеты российских авиакомпаний. Евросоюз ввел также запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, используемых в авиационной и космической отрасли, а также запрет на страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с этими отраслями.

Экономическая правда

Реклама: