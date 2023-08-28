РФ может создать единого трейдера по экспорту удобрений для усиления влияния на мировые цены

Anadolu

Россия рассматривает возможность создания единой торговой компании для экспорта удобрений, чтобы увеличить свое влияние на ценообразование на мировых рынках.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что эта идея была предложена в июле основателем "УралХима" Дмитрием Мазепиным.

С тех пор этот вопрос обсуждался министром промышленности РФ Денисом Мантуровым и премьер-министром Михаилом Мишустиным, говорят источники агентства.

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По словам всех трех собеседников, никакого решения не было принято, и не понятно, когда предложение будет снова обсуждаться.

Представители правительства не ответили на просьбу прокомментировать ситуацию. В пресс-службе "Уралхима" заявили, что им ничего не известно об этом предложении.

Россия является крупнейшим в мире производителем удобрений, на ее долю приходится около 15% мирового годового потребления. Хотя компании-производители удобрений не попали под международные санкции из-за войны России в Украине из-за их важности для глобальной продовольственной безопасности, балтийские порты прекратили перевалку большинства продуктов, что привело к снижению объемов поставок.

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Уход из России международных судоходных компаний, некоторых международных банков и страховых компаний также затруднил отправку товаров за границу.

По словам двух собеседников, некоторые крупные производители удобрений не поддерживают эту идею, опасаясь, что она навредит бизнесу. Экспорт большинства видов удобрений уже восстановился до довоенного уровня, поэтому производители не видят, какую пользу им принесет это предложение, говорят собеседники.

Единая торговая компания могла бы дать правительству больше контроля над экспортными доходами и позволила бы ему оказывать гораздо большее влияние на мировое ценообразование. Россия требует более благоприятных условий экспорта для своих производителей удобрений в переговорах о возобновлении соглашения об экспорте зерна, которое позволяло Украине осуществлять поставки через Черное море и от которого РФ отказалась в прошлом месяце.

Сейчас компании торгуют своими товарами через Швейцарию и другие третьи страны.

Экономическая правда