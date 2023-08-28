Тарифы на тепло для населения оставили без изменений, промышленность будет платить по рыночной цене

22 августа правительство продлило действие ПСО для производителей тепла до 15 апреля следующего года, по которому тарифы на тепло для населения останутся неизменными.

Соответствующее постановление Кабмин обнародовал накануне.

С учетом продолжения запрета на пересмотр тарифов на тепло, стоимость газа по НДС для производителей тепла населению останется на уровне 7,42 тысячи гривень за тысячу кубометров и 16,390 тысячи гривень – для производителей тепла для бюджетных организаций.

При этом, согласно внесенным изменениям, производители тепла для промышленности будут покупать газ по рыночным ценам.

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Индикативом рыночной цены была определена "Украинская энергетическая биржа", где цена будет определяться как средневзвешенная, сложившаяся на ресурс месяца, предшествующего месяцу поставки по результатам биржевых торгов.

Цена будет определяться за период всех торговых дней с 1 по 20 число включительно и с учетом корректирующих коэффициентов (наценка поставщика 5% и корректирующего коэффициента 1,055 для покрытия расходов поставщика на рабочий капитал из-за несвоевременных расчетов производителей тепловой энергии).

В случае отсутствия соответствующих биржевых торгов на УЭБ цена остается на уровне предыдущего месяца, которая была рассчитана по вышеприведенной формуле.

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До этого цена газа для нельготных категорий была зафиксирована на уровне 38,325 тысячи гривен за тысячу кубометров.

Теперь она будет отражать рыночный уровень и по приблизительным расчетам, с использованием котировок УЭБ соответствующая цена на сентябрь составит 19,826 тысяч гривен за тысячу кубометров, что почти вдвое меньше предыдущей.

Также правительство предусмотрело, что предприятия ТКЭ смогут оставлять 35% средств, полученных от потребителей тепла за счет приостановки договорного списания средств со счетов до конца года.