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Бизнесы привлекли почти 140 миллиардов по программе "5-7-9" с начала большой войны

Понедельник, 28 августа 2023, 14:38 - Анастасия Жарикова

Украинские предприниматели за минувшую неделю привлекли 397 льготных кредитов на 1,5 миллиарда гривень, с начала войны сумма кредитов достигла более 137,3 миллиарда гривень.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

С момента старта программы в феврале 2020 года бизнесы получили от уполномоченных банков 70 724 кредита на общую сумму 226,9 млрд грн.

За время действия военного положения в Украине было заключено 35 902 кредитных договора на общую сумму 137,3 млрд грн.

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Во время войны предприниматели привлекали средства:

  • 57,61 млрд грн – на антивоенные цели.
  • 33,78 млрд грн – кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
  • 7,8 млрд грн – как антикризисные кредиты;
  • 6,5 млрд грн – на инвестиционные цели;
  • 4,1 млрд грн – в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов.

Программу реализует Фонд развития предпринимательства (ФРП), заключивший соглашения о сотрудничестве с 45 банками.

С условиями участия в программах и перечнем уполномоченных банков можно ознакомиться по ссылке.

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Минфин

Напоминаем:

После национализации "Сенс Банк" стремится присоединиться к различным государственным программам поддержки кредитования, в частности, "єОселя" и "5-7-9".

Министерство экономики готовит новую кредитную программу, которая будет касаться крупного бизнеса, подобную действующей "Доступные кредиты 5-7-9", но с большими лимитами.

кредиты бизнес Минфин
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