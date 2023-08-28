В Раде решили обложить налогом сверхприбыли банков, образовавшиеся во время войны

Сверхприбыли банков, образовавшиеся в результате наращивания операций с государственными ценными бумагами, хотят обложить временным налогом.

Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Подали вместе с коллегами законопроект о временном налогообложении сверхприбылей банков. В случае введения предложенной законопроектом модели дополнительные поступления в бюджет за 2023 год могли бы расчетно составить около 10 млрд грн", - отметил Гетманцев.

Законопроектом предлагается обложить чистый процентный доход банков по ставке 5% (дополнительно к уплате налога на прибыль предприятий).

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Предполагается, что налог на сверхприбыль будет действовать в течение 2024-2026 годов.

Деньги предлагается направить в общий фонд бюджета и направить на оборону страны.

При этом, депутаты ссылаются на подобную практику, существующую в некоторых странах ЕС.

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"Подобный подход (windfall tax) уже введен в Испании, Чехии, Литве, Венгрии, поэтому стоит присмотреться внимательнее к опыту этих европейских стран, что позволит достичь баланса между обеспечением устойчивости финансовой системы Украины и оборонными потребностями бюджета", - отметил глава бюджетного комитета.

Напоминаем:

За первую половину 2023 года процентные доходы банков достигли 141 млрд грн, в том числе за счет операций с государственными ценными бумагами - 73,5 млрд грн.

Чистые процентные доходы за этот же период составили 93,6 млрд грн. По сравнению с первой половиной 2021 года они выросли на 75%.