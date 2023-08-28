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Более 400 компаний в Украине пытаются скрыть бизнес-связи со страной-агрессором

Понедельник, 28 августа 2023, 11:42 - Лия Ильченко

Платформа открытых данных Опендатабот утверждает, что более четырех сотен компаний, осуществляющих деятельность в Украине, пытаются скрыть бизнес-связи со страной-агрессором.

Как сообщается на сайте Опендатабот.

Подчеркивается, что в реестрах обнаружено 401 компанию с российским следом, которая, несмотря на мораторий на осуществление регистрационных действий в отношении компаний владельцами которых являются граждане России, осуществила изменения и удалила владельцев и бенефициаров из РФ.

Кроме того, есть отдельные случаи формальной смены владельцев, а не реальной, утверждает Опендатабот.

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"За полтора года полномасштабной войны, несмотря на имеющиеся законодательные запреты, 401 компания с российским следом осуществила изменения и удалила владельцев и бенефициаров из РФ", - говорится в сообщении.

По данным Опендатабот, топ-10 компаний по выручке по результатам 2022 года, которые убрали связи с агрессором после начала полномасштабной войны, выглядит следующим образом:

 

Напоминаем:

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По состоянию на 23 февраля 2022 года Опендатабот обнаружил российский след в 20 881 компании зарегистрированной в Украине.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину был введен мораторий на осуществление регистрационных действий в отношении компаний владельцами которых являются граждане РФ. Это ограничение было введено для того, чтобы обеспечить защиту национальных интересов по будущим искам Украины в связи с военной агрессией РФ.

Сейчас только отдельные категории граждан РФ имеют право осуществлять изменения в компаниях, в которых они являются владельцами, в частности, те, которые законно проживают на территории Украины и те, которые имеют в своей собственности долю в уставном капитале компании до 10%.

Кроме того, законодательством не определены никакие ограничения в отношении граждан РФ, которые изменили гражданство на любую другую страну, которая не считается страной-агрессором в соответствии с законодательством Украины.

Россия санкции
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