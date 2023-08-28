Зеленского просят инициировать изменение в закон о кассовых аппаратах

Президента Владимира Зеленского просят инициировать изменение Закона о РРО, который безнадежно устарел, не отражает реалии современного бизнеса и дает возможность налоговикам трактовать его по своему усмотрению.

Петиция, которая уже набрала почти 9,5 тысяч голосов, будет доступна к подписанию еще 80 дней и должна набрать 25 тысяч подписей.

"Цель этой петиции ни в коем случае не отмена обязательного РРО (регистратор расчетных операций, он же кассовый аппарат) для бизнеса. Настоящая цель - внести изменения в закон "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" № 265/95-ВР от 06.07.1995 года, чтобы он соответствовал современным реалиям бизнеса", - подчеркивает автор петиции, которая отмечает, что она по специальности является бухгалтером и представителем малого бизнеса.

Закон о РРО невероятно устарел, говорится в петиции.

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"Закон о РРО был принят, когда сфера частного бизнеса не была такой распространенной, не было таких развитых клиент-банков, сервисов дистанционных оплат, онлайн-торговли с дропшиппингом, служб доставок с их наложенным платежом и т.д.", - пишет автор петиции.

"Даже бизнес, который использует РРО с 1 января 2022 года, не знает точно, как и когда делать чеки, потому что Закон о РРО невероятно устарел. Поэтому его нормы позволяют неоднозначно трактовать содержание статей налоговым органам и каждый раз менять свою позицию, запугивая бизнес штрафами", - говорится также в петиции.

Например, Закон о РРО содержит определение термина "расчетная операция", которое представители Государственной налоговой службы каждый раз трактуют по своему усмотрению.

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Так, с 1 января 2022 года (момент обязательного применения РРО для большинства предпринимателей) налоговики предоставили разъяснение, что "Приват 24" - это наличные и поэтому должен проводиться через РРО.

"Хотя как к такому выводу пришли представители Государственной налоговой службы для меня, как практикующего бухгалтера, загадка, потому что наличные - это банкноты и монеты, отнюдь не "Приват 24". К счастью, ГНС потом изменило свое мнение. Но бизнес имел кучу проблем из-за таких, по своей сути, абсурдных разъяснений", - говорится в петиции.

Отмечается, что среди действующих разъяснений остается много подобного абсурда в сфере РРО.

В этой связи автор петиции просит изменить определение расчетной операции, которую нужно проводить через РРО. И предлагает следующее разделение операций:

Расчетная операция - это прием продавцом от покупателя наличных средств, платежных карточек, платежных чеков, жетонов и т.п. при наличии физического контакта продавца и покупателя в месте реализации товаров (услуг), выдача наличных средств за возвращенный покупателем товар (непредоставленную услугу). В случае возврата средств на платежную карточку покупателя - продавец должен передать соответствующее распоряжение банку для осуществления такого возврата.

Прием средств продавцом через посредников в виде клиент-банков, платежных сервисов, финансовых учреждений и при отсутствии физического контакта продавца и покупателя в месте реализации товаров (услуг) - такие операции не считаются расчетными и не требуют применения РРО. Поскольку, документы об оплате предоставляют покупателю непосредственно банк, платежный сервис, финансовое учреждение. Продавцу достаточно предоставить покупателю расходную накладную или товарный чек с указанием своих реквизитов в бумажной и/или электронной форме.

"Такое разделение значительно облегчит работу бизнеса и придаст четкости в трактовке закона о РРО. Нет смысла фискализировать средства, которые приходят на банковские счета предпринимателей. При первом же требовании Государственной налоговой службы, предприниматель может предоставить банковскую выписку по всем своим поступлениям", - отмечается в петиции.

Также, автор петиции просит инициировать изменение Закона о РРО, который бы четко и однозначно отражал реалии современного бизнеса. А именно:

развитые клиент-банки,

сервисы дистанционных оплат,

онлайн-торговли с дропшиппингом,

служб доставок с их наложенным платежом и т.д.

Кроме того, предлагается при разработке проекта закона привлекать практикующих бухгалтеров в рабочую группу, а не только работников налоговой службы и теоретиков, которые далеки от реалий и потребностей бизнеса.

Напоминаем:

26 августа президент подписал законопроект №8401, которым с 1 октября 2023 года возвращается ответственность за нарушения в сфере применения РРО (кроме прифронтовых территорий и территорий возможных боевых действий).