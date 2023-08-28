Нефть дорожает на фоне внедрения мер по поддержке экономики Китая

Цены на нефть в понедельник, 28 августа, выросли после принятия Китаем мер по поддержке экономики, несмотря на обеспокоенность инвесторов темпами роста и дальнейшего повышения процентных ставок в США.

Об этом сообщает Reuters.

Как изменились цены

Цены на нефть Brent выросли на 19 центов, или 0,2%, до 84,67 долларов за баррель до 06:27 по Гринвичу, тогда как нефть West Texas Intermediate в США стоила 80,09 долларов за баррель, что на 26 центов, или 0,3%.

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Что повлияло на цены

В пятницу Brent и WTI завершили падением вторую неделю подряд после того, как глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что центробанку США может понадобиться снова повысить ставки, чтобы обуздать слишком высокую инфляцию.

Нефть играет важную роль после того, как Китай вдвое снизил сбор на торговлю акциями в понедельник в последней попытке стимулировать рынки.

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Индекс деловой активности Китая (PMI), который должен быть опубликован позже на этой неделе, вероятно, покажет более хмурые экономические новости о второй экономике мира – PMI, вероятно, сократится пятый месяц подряд.

Участники нефтяного рынка оценивают выступление главы ФРС Джерома Пауэлла на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле.

"Мы готовы поднять ставку еще выше, если понадобится, и намерены сохранять ограничительную денежно-кредитную политику, пока не появится уверенность в том, что инфляция стабильно движется к нашей цели", – сказал он.

Цены на нефть остаются выше 80 долларов за баррель благодаря поддержке падения запасов нефти и сокращению поставок со стороны ОПЕК+. Однако план сокращения поставок был подорван перспективами смягчения санкций в отношении Ирана и Венесуэлы.