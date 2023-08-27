Минобороны закупило зимнюю одежду для ВСУ на 1,3 миллиарда

В период с июля по август Министерство обороны заключило ряд соглашений на поставку зимней одежды для военнослужащих на 1,28 млрд грн.

Об этом сообщают "Наші Гроші", со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Отмечается, что Минобороны заказало умундирование для не менее 235 тыс солдат, но часть тендеров пришлось отменить из-за отклонения министерством всех предложений участников.

"Брюки заказывали по цене от 2 046 до 2 598 гривен за штуку (56-71 долларов по курсу Нацбанка), куртки - по 2 823-3 274 грн (77-90 долларов по курсу Нацбанка)", - говорится в сообщении.

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В общем подряды получили десять украинских компаний, среди которых большинство уже были поставщиками Минобороны.

Издание отмечает, что одной компании удалось существенно увеличить свои тендерные успехи.

"Речь идет об ООО "Ника-текст плюс". До вторжения эта фирма выиграла тендеры на сумму менее 10 млн грн. А сейчас сразу получила заказ на 222 млн грн. Киевская фирма "Ника-тест плюс" принадлежит Богдане Сидоренко из Одессы. По данным аналитической базы "Clarity-project", контактным лицом фирмы была Мария Гадач", - сообщают "Наші Гроші".

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В системе "Youcontrol" указывается, что в реестрах есть Гадач Мария - отчество Алексеевна.

Издание добавляет, что так зовут бывшего директора ООО "Издательство "Мега-пресс" Юрия Ганжи, Олега Свирка и Евгения Скляра.

Олег Свирко в 2015 году возглавлял тендерный комитет Министерства обороны. Мария Гадач в тот период работала в Департаменте закупок Минобороны, объясняет издание.

"В марте 2023 года Свирко был избран в состав Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины от общественной организации "Сороритас". Эта организация основана Татьяной Локацкой и Кристиной Морозовой, известными как спикеры партии "Демократический топор", - подчеркивают "Наші гроші".

Напомним:

На заседании антикоррупционного комитета при Верховной Раде Украины рассказали, что при скандальной закупке курток и штанов для ВСУ была задействована схема поломанного инвойса, фирма-поставщик, вероятно, была создана специально под эту поставку, а около 120 тысяч комплектов формы сейчас уже у военных.

Железняка возмутили слова Резникова о том, что якобы расследование по зимним курткам для ВСУ не соответствует действительности и опубликованные в СМИ инвойсы - "это выдумка".

10 августа издание Зеркало недели сообщило, что в 2022 году турецкая компания продала летние куртки для ВСУ под видом зимних.

В распоряжении ZN.UA есть пакет сопроводительных документов на одну из партий товара от Vector avia. Там видно, как 4900 курток общей стоимостью 142 тыс. долл. превращаются в 4900 курток за 421 тыс. долл. По дороге между турецкой и украинской таможнями куртки магически превратились из "камуфляжных" в "зимние воздухозащитные" и на этом превращении набрали государственный вес с 29 до 86 долл. за штуку.

10 августа "Украинская правда" со ссылкой на собеседников во власти сообщала, что президент Владимир Зеленский ищет замену Алексею Резникову на должности министра обороны. Рассматриваются как минимум два кандидата.