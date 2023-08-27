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"Центрэнерго" будет импортировать уголь для прохождения отопительного сезона

Воскресенье, 27 августа 2023, 13:35 - Игорь Пилипив

Государственная энергогенерирующая компания "Центрэнерго" планирует импортировать уголь для прохождения осенне-зимнего периода 2023-2024 годов.

Об этом рассказал генеральный директор Андрей Чуркин в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Полностью на своем угле нам этой зимой не пройти. И в ближайшее время "Центрэнерго" планирует заключить контракты с иностранными компаниями. Уже есть определенные наработки, думаю, что в течение месяца будет результат. 

Нам надо выйти на объем не менее 80 тыс. тонн угля в месяц. Это был бы достаточный резерв. Но мы разрабатываем различные сценарии, готовимся максимально. И если будет немного меньше, у нас на сегодня есть замещение - газ и мазут", - сообщил Чуркин.

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По его словам, на Трипольской ТЭС есть возможность работать на мазуте, который уже завезен, а техническая дирекция станции должна сделать пробный запуск на этом виде топлива.

Гендиректор "Центрэнерго" добавил, что ближе всего и доступнее всего покупать уголь из Польши, а мазут предприятие покупает у ПАО "Укрнафта".

Напомним:

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Центрэнерго возводит на своих ТЭС защитные сооружения, которые должны обезопасить станции от российских атак.

Экономическая правда.

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