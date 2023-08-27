Министр финансов РФ прогнозирует рост ВВП в 2023 году на 2,5% и более

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Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что ВВП страны-террориста в 2023 году вырастет на 2,5%, а инфляция составит около 6%.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в апреле Министерство экономики повысило прогноз роста ВВП на 2023 год до 1,2% с падения на 0,8%, хотя ожидается, что вскоре он снова будет пересмотрен. Центральный банк РФ прогнозирует рост ВВП на уровне 1,5%-2,5% в этом году.

По словам Силуанова, если в прошлом году экономика сократилась на 2,1%, то в этом году ожидается, что она восстановится примерно на 2,5%, возможно, даже больше.

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Он прогнозирует, что инфляция вернется к целевому уровню в 4% в 2024 году. Центральный банк прогнозирует, что в этом году она снизится до 5,0%-6,5%.

"Мы вместе с Центральным банком будем принимать все меры для того, чтобы снизить инфляцию до нашего целевого уровня", - сказал Силуанов.

Напомним:

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Агентство Reuters получило доступ к закрытому документу правительства РФ, который свидетельствует, что Россия уже потратила весь утвержденный на 2023 год военный бюджет, а потому приняла решение удвоить расходы на армию.