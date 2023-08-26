В Еврокомиссии призвали РФ продлить "зерновую инициативу"

Исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис призвал РФ продлить соглашение, чтобы позволить безопасный экспорт украинского зерна через черноморские порты.

Об этом сообщает Reuters.

По словам чиновника, российские ограничения на транспортировку украинского зерна через Черное море создают проблемы не только для Киева, но и для многих развивающихся стран.

Домбровскис, который находится в Индии для участия во встрече министров торговли G-20 отметил, что РФ использует "зерно как оружие".

Реклама:

Сейчас около 45 млн тонн зерна, масличных семян и сопутствующих продуктов было экспортировано альтернативными маршрутами через Польшу и Румынию, обеспечивая важный жизненный путь для Украины, сказал Домбровскис.

Напомним:

Последнее судно в рамках "зерновой инициативы" с украинским продовольствием вышло из порта Одесса 16 июля.

Реклама:

Россия в одностороннем порядке вышла из черноморской "зерновой инициативы" 17 июля, а после этого неоднократно атаковала портовую зерновую инфраструктуру.