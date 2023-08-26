Россия хочет заменить Японию как поставщика морепродуктов Китаю

Россия надеется увеличить экспорт морской продукции в Китай после запрета Пекином импорта японских морепродуктов из-за выброса в море очищенной радиоактивной воды с атомной электростанции Фукусима.

Об этом пишет Reuters, со ссылкой на заявление Россельхознадзора.

Отмечается, что РФ является одним из крупнейших поставщиков морской продукции в Китай: 894 российские компании имеют разрешение на экспорт морепродуктов.

В заявлении говорится, что Москва стремится увеличить количество экспортеров.

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"Китайский рынок в целом является перспективным для российской рыбной продукции. Мы надеемся на увеличение количества сертифицированных российских компаний и судов, объемов продукции и ее ассортимента", - сказали в Россельхознадзоре.

Китай уже запретил импорт некоторых продуктов питания из Японии, но полный запрет в четверг, 24 августа, был вызван беспокойством относительно "риска радиоактивного загрязнения" после того, как Япония начала выпускать очищенную воду.

В прошлом году Россия экспортировала 2,3 млн метрических тонн морской продукции на сумму около 6,1 млрд долларов, что составляет около половины ее общего улова, а крупнейшими импортерами, по данным российского агентства по рыболовству, были Китай, Южная Корея и Япония.

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Экономическая правда.