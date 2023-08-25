На Полтавщине подняли вагон, сошедший с рельсов: поезда вышли привычным маршрутом

После обеда в пятницу на Полтавщине с рельсов сошел грузовой вагон, в связи с чем ряд поездов был задержан - сейчас вагон поднят и поезда возобновили движение привычными маршрутами.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Отмечается, что грузовой вагон поднят с опережением графика. Поезда харьковского направления будут следовать привычным маршрутом через станции Полтава-Киевская и Миргород.

В УЗ уточнили, что существенных задержек удалось избежать. Сейчас измененным маршрутом следует только поезд №73/93 Харьков-Хелм/Перемышль, который прибудет в Киев с задержкой.

Реклама:

Ранее сообщалось, что в связи со сходом грузовых вагонов, ряд рейсов харьковского направления будет следовать резервным маршрутом. Это означало задержку на около четыре часа 8 поездов, из которых два - на Польшу.