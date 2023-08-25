Чернышов прокомментировал слухи о возможности забрать химический бизнес Фирташа

Глава Группы "Нафтогаз" Алексей Чернышов заявил, что осторожно относится к слухам о том, что государство может забирать у олигарха Дмитрия Фирташа химический бизнес, но группа присматривается к направлению удобрений.

Об этом заявил глава Группы "Нафтогаз" Алексей Чернышев в интервью Экономической правде.

"Я не большой сторонник того, чтобы получать "дополнительные вагоны" с кучей проблем. Любая компания, которая переходит в группу, требует инвестиций, возникают какие-то неожиданности, как с Glusco", - отметил Чернышов.

По его словам, группа "Нафтогаз" должна присматриваться к направлению удобрений.

Реклама:

"Иметь излишки газа и не превращать их в продукт с добавленной стоимостью - грех, особенно в аграрном государстве. Понятно, что это наше будущее. Будут это существующие или новые предприятия - скоро увидим", - отметил он и добавил, что внутри группы проводились соответствующие исследования и расчеты.

Вместе с тем, по словам Чернышова, в 2023 году Группа не планирует этим заниматься. В частности, ведь сейчас излишков газа нет, а для входа в такой бизнес нужен дополнительный газ.

Читайте больше в интервью: Хватит ли газа для прохождения зимы и как выглядит деолигархизация в энергетике. Интервью с главой "Нафтогаза"

Реклама: