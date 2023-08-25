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Пять дополнительных оснований для прекращения выплаты пенсии: Рада приняла законопроект за основу

Пятница, 25 августа 2023, 17:10 - Лия Ильченко

Пенсионеров, которые не будут получать или не будут тратить деньги со своего пенсионного счета в течение 6 месяцев, могут лишить пенсии.

Это, а также еще четыре дополнительных основания для прекращения выплаты пенсии предусматривает законопроект №9453, который Верховная рада приняла в первом чтении.

Проектом акта предлагается дополнить перечень оснований прекращения выплаты пенсии в случае:

  • временного проживания за границей по заявлению пенсионера о прекращении выплаты пенсии;
  • если лицо признано безвестно отсутствующим или объявлено умершим в установленном законом порядке;
  • если пенсионеру предоставлен статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, в соответствии с Законом Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах";
  • если пенсию не получали в течение 6 месяцев подряд в организациях, осуществляющих выплату и доставку пенсий, или в случае отсутствия в течение 6 месяцев подряд расходных операций в учреждениях банков по текущим счетам, на которые производится выплата пенсий;
  • если получатели пенсии не проходили физической идентификации в случаях, предусмотренных законодательством.

Кроме того, учитывая выход Украины из ряда соглашений со странами СНГ, а также со странами-агрессорами - Россией и Беларусью, проектом акта предусматривается :

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  • урегулировать вопрос исчисления размера пенсии пропорционально страховому стажу, приобретенному в Украине, для лиц, работавших в Украине и за ее пределами;
  • урегулировать вопрос зачисления стажа, приобретенного за период работы в государствах, входивших в состав бывшего СССР;
  • определить условия пенсионного обеспечения военнослужащих, имеющих страховой стаж, приобретенный в Российской Федерации.

Также предлагается восстановить условия идентификации для внутренне перемещенных лиц на общих основаниях.

Напоминаем:

На сегодня причины для прекращения выплаты пенсий определены статьей 49 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Это:

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  • назначение пенсии на основании документов, которые содержат недостоверные сведения;
  • неполучение пенсионных выплат через отделения почтовой связи в течение шести месяцев подряд;
  • выезд на постоянное место жительства за границу;
  • смерть пенсионера;
  • устройство на работу по должности, дающей право на пенсию за выслугу лет (выплата пенсии прекращается на весь период работы на этой должности, в том числе после достижения пенсионного возраста).

В некоторых случаях пенсию можно восстановить - для этого нужно обратиться в любой региональный орган ПФУ и предоставить информацию для восстановления пенсии. После выяснения обстоятельств и соответствующего решения Пенсионного фонда выплаты возобновят в течение 10 дней.

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