Глава "Нафтогаза" Чернышев посещал НАБУ: по какому вопросу

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев несколько раз посещал Национальное антикоррупционное бюро Украины, где встречался с его директором Семеном Кривоносом.

Об этом Чернышев рассказал в интервью ЭП.

"Да, действительно, я был в НАБУ. У меня была встреча с Кривоносом", – подтвердил чиновник на вопросы журналиста.

На этой встрече, по словам Чернышева, он и глава НАБУ обсуждали взаимодействие ведомства с группой "Нафтогаз". Он добавил, что таких встреч было одна или две.

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"Планируем сотрудничать по увеличению транспарентности в работе предприятий", - добавил он.

Также глава НАКа отрицал связь этих встреч с делом Василия Лозинского, который был заместителем министра Чернышева.

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Напомним:

НАБУ провело обыски и задержало заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского.

Кабмин своим решением 22 января уволил Василия Лозинского, которого задержало НАБУ из-за взятки в 400 тыс долларов, с должности замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры.