АРМА открыло доступ к Реестру арестованных активов: какую информацию можно найти

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов, полученных коррупционным путем, открыло доступ к Единому государственному реестру активов, на которые наложен арест по уголовным делам.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Реестр является комплексной базой данных обо всех активах в Украине, арестованных правоохранителями и судами по уголовным делам.

"Понимание объема арестованной собственности в нашей стране до сих пор находилось за плотным занавесом от общества и было одной из самых закрытых, высококоррупционных сфер. В настоящее время АРМА отчитывается о формировании и открытии Реестра арестованных активов, в котором отражены данные обо всех арестованных вещественных доказательствах, имеющих экономическую ценность, - отметила председатель АРМА Елена Дума.

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Публичность Реестра позволит разнообразным целевым аудиториям оперативно получить информацию, происходящую с тем или иным активом, а именно:

кто расследует уголовное дело;

кем и когда наложен арест;

как АРМА управляет имуществом;

на какую сумму оно оценено;

за сколько продано на торгах;

по какому договору передано управляющему;

сколько средств поступило в бюджет управления.

"То есть Реестр дает возможность в режиме онлайн отследить все действия от его ареста до получения государством дохода", - добавила Дума.

Реестр состоит из открытой части, доступной каждому заинтересованному лицу, и закрытой, предназначенной для правоохранителей. База данных содержит более 129 тыс записей. Из них около 36 тыс из них относятся именно к активам, которые переданы в управление АРМА. 829 записей касаются мероприятий по проведению оценки стоимости активов и 1144 записи – конкурсных отборов управляющих.

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Еще 117 записей относятся к договорам управления и содержат данные о суммах доходов, которые управляющие перечисляют в бюджет. 500 записей касаются активов, проданных на торгах и еще 500 записей - мер по управлению денежными средствами, учитывая суммы размещенных средств и начисленных процентов.

Сведения, которые должны поступать в систему из других государственных реестров и баз данных, прежде всего Реестра судебных решений, упорядочены по разным категориям: движимое и недвижимое имущество, транспорт, корпоративные права, интеллектуальная собственность, денежные средства и имущественные комплексы.

В АРМА подчеркнули, что приложили значительные усилия для безопасности данных, прежде всего, относительно стратегических активов и объектов критической инфраструктуры: проверили тысячи записей, чтобы не допустить обнародования сведений о военных объектах, ограничили информацию о наименовании и описании активов из сферы критической инфраструктуры.

Также в АРМА пообещали работать над дальнейшим усовершенствованием Реестра и усилением его технических и функциональных возможностей, в том числе для более удобного поиска и использования данных.