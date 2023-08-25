Все разделы
Укр / Рус

С 1 сентября пассажирский транспорт будут выпускать за границу только с пометкой экологичности 

Пятница, 25 августа 2023, 14:20

С 1 сентября, если в пассажирском транспортном средстве не будет определен класс экологичности или указан класс экологичности ЕВРО-1, подать заявку на пересечение границы станет невозможным.

Об этом напоминает Укртрансбезопасность.

Отмечается, что до 1 сентября необходимо обновить данные по классу экологичности (ЕВРО) в тех пассажирских транспортных средствах, в сведениях которых не указан класс экологичности или указан класс экологичности ЕВРО-1.

"Просроченные документы не будут приниматься", - говорится в сообщении.

Реклама:

Если в свидетельстве о регистрации есть отметка класса экологичности, в таком случае сертификат предоставлять не нужно.

Также разъясняется, что с 1 сентября к заявлению на получение лицензии, кроме документов, предусмотренных ст. 11 закона "О лицензировании видов хозяйственной деятельности", следует также добавлять следующие подтверждающие документы:

  • сведения о собственных, арендованных, предоставленных лицензиату в кредит или лизинг транспортных средствах,
  • заверенные заявителем копии свидетельств о регистрации транспортного средства и временных регистрационных талонов, если предусмотрено их оформление. 

Напоминаем:

Реклама:

Понятие "пассажирского автомобильного транспорта" содержится в законе "Об автомобильном транспорте".

транспорт экология
Реклама:
Подкаст
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Материалы по теме
Киев может остаться без новых троллейбусов. Что случилось? 23 августа 2023, 08:45
До конца военного положения проезд в транспорте Киева не будет дорожать – КГГА 17 августа 2023, 16:45
В Киеве осовременили процесс уплаты штрафа за безбилетный проезд в общественном транспорте 15 августа 2023, 19:07
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте