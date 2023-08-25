С 1 сентября пассажирский транспорт будут выпускать за границу только с пометкой экологичности 

С 1 сентября, если в пассажирском транспортном средстве не будет определен класс экологичности или указан класс экологичности ЕВРО-1, подать заявку на пересечение границы станет невозможным.

Об этом напоминает Укртрансбезопасность.

Отмечается, что до 1 сентября необходимо обновить данные по классу экологичности (ЕВРО) в тех пассажирских транспортных средствах, в сведениях которых не указан класс экологичности или указан класс экологичности ЕВРО-1.

"Просроченные документы не будут приниматься", - говорится в сообщении.

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Если в свидетельстве о регистрации есть отметка класса экологичности, в таком случае сертификат предоставлять не нужно.

Также разъясняется, что с 1 сентября к заявлению на получение лицензии, кроме документов, предусмотренных ст. 11 закона "О лицензировании видов хозяйственной деятельности", следует также добавлять следующие подтверждающие документы:

сведения о собственных, арендованных, предоставленных лицензиату в кредит или лизинг транспортных средствах,

заверенные заявителем копии свидетельств о регистрации транспортного средства и временных регистрационных талонов, если предусмотрено их оформление.

Напоминаем:

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Понятие "пассажирского автомобильного транспорта" содержится в законе "Об автомобильном транспорте".