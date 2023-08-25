С 1 сентября пассажирский транспорт будут выпускать за границу только с пометкой экологичности
С 1 сентября, если в пассажирском транспортном средстве не будет определен класс экологичности или указан класс экологичности ЕВРО-1, подать заявку на пересечение границы станет невозможным.
Об этом напоминает Укртрансбезопасность.
Отмечается, что до 1 сентября необходимо обновить данные по классу экологичности (ЕВРО) в тех пассажирских транспортных средствах, в сведениях которых не указан класс экологичности или указан класс экологичности ЕВРО-1.
"Просроченные документы не будут приниматься", - говорится в сообщении.
Если в свидетельстве о регистрации есть отметка класса экологичности, в таком случае сертификат предоставлять не нужно.
Также разъясняется, что с 1 сентября к заявлению на получение лицензии, кроме документов, предусмотренных ст. 11 закона "О лицензировании видов хозяйственной деятельности", следует также добавлять следующие подтверждающие документы:
- сведения о собственных, арендованных, предоставленных лицензиату в кредит или лизинг транспортных средствах,
- заверенные заявителем копии свидетельств о регистрации транспортного средства и временных регистрационных талонов, если предусмотрено их оформление.
Напоминаем:
Понятие "пассажирского автомобильного транспорта" содержится в законе "Об автомобильном транспорте".