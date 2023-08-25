У Ахметова начали производство макетов военной техники, вводящих врага в заблуждение

Группа Метинвест Рината Ахметова наладила производство инженерных конструкций, полностью повторяющих внешний вид радиолокационных станций и артиллерийских орудий, которые используются для введения врага в заблуждение.

Об этом сообщается на сайте компании.

Метинвест уже передал бесплатно ВСУ более 250 таких макетов.

"Эти макеты вводят агрессора в заблуждение и заставляют его использовать дорогие высокоточные боеприпасы для уничтожения этих инженерных сооружений вместо техники Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

Реклама:

Отмечается, что Метинвест еще в 2022 году откликнулся на запрос военных и благодаря команде профессионалов смог наладить производство макетов в сжатые сроки.

Конкретные модели инженерных сооружений производятся в тесном взаимодействии со специалистами ВСУ, учитывая потребности фронта. Внешний вид макетов не отличается от настоящей техники.

"Для достижения такой точности инженерный персонал Группы Метинвест исследовал все физические параметры реального военного оборудования по информации из открытых источников и создал его эскизные проекты, воспроизводя все тонкости оборудования", - отметили в компании.

Реклама:

Также, Метинвест призвал украинский бизнес следовать подобным инициативам, которые помогают ВСУ.

"Главная задача этих инженерных сооружений - спасать жизни военнослужащих. Каждая ракета, каждый снаряд, каждый дрон, который агрессор использует на объект из металла и фанеры - это уменьшение его возможности использовать эти боеприпасы против техники и личного состава ВСУ", - говорится в сообщении.