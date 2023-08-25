Цены на нефть демонстрируют падение 2 недели подряд

Цены на нефть на пути падения вторую неделю подряд, несмотря на рост, в пятницу, 25 августа, поскольку доллар укрепился перед выступлением главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, а беспокойство относительно ограниченного предложения уменьшилось.

Об этом сообщает Reuters.

Как изменились цены

Цены на нефть марки Brent поднялись на 39 центов, или 0,5%, до 83,75 долларов за баррель до 06:24 по Гринвичу.

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Американская нефть West Texas Intermediate также подорожала на 39 центов, или 0,5%, до 79,44 долларов за баррель.

Ожидается, что падение нефти за неделю будет составлять 1,2%-2,2%.

Что повлияло на цены

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Осторожность инвесторов перед выступлением Пауэлла на симпозиуме в Джексоне Хоул подняла доллар до 10-недельного максимума, наибольшего роста за месяц, поскольку рынки ожидали информации о том, как долго ставки будут оставаться высокими.

Сильный доллар делает нефть дороже для владельцев других валют, что снижает спрос.

Что касается поставок, то переговоры между Турцией и полуавтономным региональным правительством Курдистана в Ираке по экспорту сырой нефти из северного Ирака все еще продолжаются, поскольку официальные лица не смогли достичь соглашения по возобновлению экспорта нефти в начале этой недели.

Турция прекратила поток иракской нефти через порт Джейхан 25 марта после проигрыша длительного арбитражного дела, инициированного Ираком.

Рынок внимательно следит за потоками иранской нефти, поскольку добыча сырой нефти в стране достигнет 3,4 миллиона баррелей в сутки до конца сентября, даже несмотря на то, что санкции США остаются в силе.

Кроме этого, оценивая настроения рынка, официальные лица США разрабатывают предложение, которое смягчит санкции в отношении нефтяного сектора Венесуэлы, что позволит большему числу компаний и стран импортировать сырую нефть.