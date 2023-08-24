Danone убрал с украинского рынка бренд "Простоквашино"

Французский производитель продуктов питания и напитков Danone объявил о выводе с украинского рынка бренда "Простоквашино".

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает "Интерфакс-Украина".

Вместо "Простоквашино" на рынок введен новый бренд по производству традиционных молочных продуктов - "Просто Наше".

"Этот бренд приходит на смену бренду "Простоквашино", историческое время которого исчерпалось с приходом фундаментальных культурных и ценностных изменений в украинском обществе. (...) Запуск нового украинского бренда - еще один символический шаг к укреплению самобытности и аутентичности украинского производства", - указано в сообщении.

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Как сообщает компания, работа над этим проектом длилась около года, поэтому команда предприятия "невероятно рада готовности перевернуть страницу в истории бренда "Простоквашино".

Линейка бренда будет представлена в категориях молока, кефира, ряженки, сметаны и творога. Всю продукцию будут производить на заводе Danone в Кременчуге (Полтавская обл.) из фермерского молока, которое поставляют на завод ближайшие фермы. На производстве внедрены стандарты GMP и НАССР, которые гарантируют производство качественной и безопасной продукции.

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Французская компания Danone до сих пор не вышла с российского рынка.

В июле 2023 года Danone, которая в октябре 2022 года заявляла о планах выйти из российского бизнеса и передать производство продукции местному владельцу, заявила, что хочет возобновить инвестиции в отрасль молочных продуктов в России.

Согласно сообщениям, "Danone приняла решение о локализации международного бренда "Активиа" на российском рынке под новым названием "АктиБио".

Французская Danone — крупнейший игрок на мировом рынке молочных продуктов. Бизнес в России имеет с 1992 года.

Предприятия Danone присутствуют также в Украине, причем их собственником до сих числятся россияне. По данным Youcontrol, компания "Галактон", входящая в финансово-промышленную группу "Данон" в Украине, на 94,6% принадлежит "Данон Россия", которая еще в октябре прошлого года попала под украинские санкции (указ президента №276 от 19 октября 2022 года).