АМКУ разоблачил сговор на торгах по ремонту дорог: оштрафованы три компании и ФЛП

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал три компании и физлицо-предпринимателя суммарно на 30,5 млн грн за согласованные действия на торгах по ремонту дорог.

Об этом сообщается на сайте АМКУ.

Как сообщила пресс-служба ведомства, речь идет о ремонтах дорог в Закарпатской и Черкасской областях в 2018 году.

ООО "Евробуд-Индустрия", ООО "Лиможинвест", ООО "Колтех-Транс" и ФЛП Акопян В. К. в 2018 году поочередно участвовали в 19 торгах, касающихся ремонта дорог, с общей ожидаемой стоимостью 572,3 млн грн.

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В результате расследования АМКУ обнаружил признаки антиконкурентных согласованных действий между указанными компаниями, в частности, совместной коммуникации и обмена информацией. За нарушение законодательства на компании и ФЛП наложены штрафы, которые в сумме составляют более 30,5 млн грн. Кроме того, указанные компании в течение трех лет не смогут участвовать в публичных закупках.

Напоминаем:

Согласно данным платформы открытых данных Opendatabot, владельцем ООО "Евробуд-Индустрия" (Черкассы) является Рубик Абрамян, ООО "Лиможинвест" и ООО "Колтех-Транс" (Черкассы) принадлежат Сергею Колесниченко.

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