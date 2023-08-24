Россияне обстреляли одну из ТЭС ДТЭК - она приостановила работу

Российский обстрел в четверг нанес серьезные повреждения одной из теплоэлектростанций ДТЭК Энерго, в результате чего она прекратила производство электроэнергии.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"К счастью, обошлось без жертв", - добавляют в компании. Что касается ТЭС, то было серьезно повреждено оборудование предприятия.

После прекращения обстрелов энергетики смогут начать ликвидировать последствия атаки и восстанавливать работу оборудования. Компания синхронизирует свои действия с НЭК "Укрэнерго".

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Отмечается, что эта ТЭС уже неоднократно подвергалась атакам ранее. Всего с сентября прошлого года энергетические предприятия ДТЭК Энерго были атакованы 34 раза. В результате обстрелов 3 энергетика погибли, 28 были ранены. Также были погибшие и раненые среди работников подрядных организаций и спасателей.