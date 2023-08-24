Аналитик заявил о "неутешительной новости для вкладчиков": ставки по депозитам будут снижаться

Высокие ставки по депозитам, которыми банки наращивали гривневую депозитную базу и раздували доходность банковского бизнеса, прошли свой пик и в дальнейшем пойдут на снижение, вслед за учетной ставкой НБУ.

Об этом говорится в обзоре банковского рынка за I полугодие 2023 года финансового аналитика YouControl Романа Корнилюка.

Он обращает внимание, что индекс средних депозитных ставок UIRD, который за 1 полугодие вырос с 12.8 до 15.4% годовых, в конце августа составил уже 14.7%.

"Депозитные ставки на самом деле прошли плато и заходят на "мягкую посадку". Поэтому за неполные 2 месяца начался постепенный процесс коррекции депозитных ставок: похоже, что UIRD будет сползать и дальше вниз за учетной ставкой НБУ, которую снизили с 25% до 22% в конце июля 2023 г. Это не очень утешительная новость для вкладчиков", - отметил эксперт.

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По словам Корнилюка, учитывая снижение инфляции, некоторое время снижение депозитных ставок не будет особо ощутимым.

"Учитывая более мощную нисходящую динамику по инфляции и хорошие консенсус-прогнозы, то реальная привлекательность гривневых депозитов пока сохраняется на приемлемом уровне", - отметил он.

Как обращает внимание аналитик, экономисты уже начинают активно критиковать действия Нацбанка, призывая к снижению ставок по депозитным сертификатам и возвращению банкам стимулов к кредитованию реальной экономики. По их мнению, прибыли банков являются неадекватно высокими.

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"Связывание избытка ликвидности срочными депозитами, требующими обязательного резервирования, высокие уровни учетной ставки и действия НБУ по ее трансмиссии на доходность финансовых инструментов, сформировали бешеный спрос банков на депозитные сертификаты НБУ и ОВГЗ правительства, проценты по которым генерируют гигантские процентные доходы и раздувают доходность банковского бизнеса", - говорится в обзоре.

В то же время, отмечает эксперт, специалисты регулятора уверяют, что цена на деньги - не основная причина сворачивания кредитования.

"Банки просто трезво оценивают риски и даже при низких ставках продолжат так же строго относиться к заемщикам пока идет война. К тому же стимулирование стратегических или социальных проектов льготного кредитования - прерогатива экономического блока Кабмина, который может компенсировать ставки из бюджета", - отмечается в обзоре.