Россия хочет обменяться с Западом замороженными активами

Россия предлагает странам Запада обменять активы своих компаний, которые сейчас заблокированы в РФ, на российские активы, замороженные странами-партнерами Украины после полномасштабного российского вторжения.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на Центробанк РФ, министра финансов РФ Антона Силуанова и собственные источники в правительствах стран Запада.

Москва планирует предоставить заинтересованным западным инвесторам возможность выкупить активы российских компаний, которые были обездвижены в Европе, за счет собственных средств, хранящихся на счетах в России, и которые не могут быть потрачены за пределами страны.

В России считают, что сделка потенциально может разблокировать 100 млрд рублей (1 млрд долл), которые преимущественно принадлежат розничным инвесторам, из общей суммы в 1,5 трлн рублей замороженных российских активов на западе.

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Предложение Москвы компенсирует розничным инвесторам их инвестиции в западные ценные бумаги, которые были заморожены под действием западных санкций и застряли в расчетных центрах, таких как бельгийский Euroclear, а также позволит некоторым западным компаниям вернуть застрявшие средства из России, сообщило касающееся вопроса лицо.

Россия еще не обнародовала детали предложенного обмена, которые будут изложены в указе президента РФ.

Западные чиновники в разговоре с FT отметили, что им ничего не известно об этом предложении, и что никаких переговоров о возможном обмене активами не ведется. Но любая потенциальная сделка будет осложнена юридическими и регуляторными трудностями для западных инвесторов при распоряжении своими активами в России, отмечают собеседники агентства.

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Четыре топ-чиновника в ЕС отметили, что переговоры между ЕС и Россией о возможном обмене финансовыми активами не ведутся. Один из них добавил, что они не видят детальные переговоры о таком соглашении реальной в ближайшем будущем.

Западные правительства вероятно не согласятся на любую сделку, которая приравнивает российские активы, замороженные в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину, к западным активам, застрявшим в России в результате незаконных действий последней.

По данным бельгийского правительства, почти 200 млрд евро российских активов были заморожены санкциями в Euroclear, крупнейшем в мире расчетном центре, 180 млрд евро из которых - резервы российского центрального банка. Сейчас западные чиновники изучают способы легального вывода доходов от этих активов и предлагают их в качестве финансовой помощи Украине.

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