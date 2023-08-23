УЗ добавляет рейсы в Харьков и три города на западе Украины

Укрзализныця добавляет рейсы на самые популярные направления - в Ивано-Франковск, Ковель, Ужгород и Харьков.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

На маршруте Киев - Ивано-Франковск - Киев дополнительный рейс отправится из Ивано-Франковска 31 августа в 20:40 с прибытием в столицу в 06:25. В обратном направлении отправление утром 1 сентября - из Киева в 07:05 и с прибытием в Ивано-Франковск в 17:38.

Харьковское направление усилят два дополнительных рейса:

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отправление из Киева 31 августа в 13:04 с прибытием в Харьков в 20:31

отправление из Киева 1 сентября в 21:57 с прибытием в Харьков в 05:31.

В обратном направлении рейсы из Харькова отправятся 31 августа в 22:00 (с прибытием в Киев в 05:00) и 1 сентября в 13:36 (прибытие в Киев - 21:05).

На Ковельском направлении дополнительный рейс отправится из столицы 1 сентября в 23:53 с прибытием в Ковель в 10:15, а в обратном направлении - отправление 1 сентября из Ковеля в 11:25 и прибытием в Киев в 20:05.

В направлении Ужгорода также будет два дополнительных рейса:

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отправление из Киева 1 сентября в 21:02 с прибытием в Ужгород в 13:25

отправление из Киева 3 сентября в 16:07 с прибытием в Ужгород в 08:31.

В обратном направлении рейсы из Ужгорода отправятся 31 августа в 17:23 (прибытие в Киев в 10:39) и 2 сентября в 18:29 (прибытие в Киев в 10:46).