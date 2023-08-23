Премьер Японии анонсировал помощь Украине на 7 миллиардов долларов

Япония предоставит Украине помощь на сумму до 7 миллиардов долларов.

Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая онлайн на саммите Международной Крымской платформы, передает Интерфакс-Украина.

"Япония будет постоянно обеспечивать разнообразную помощь в размере до 7 млрд долл. в зависимости от потребностей", - отметил он.

Кисида добавил, что Япония воспользуется своим опытом и знаниями в области послевоенного восстановления и восстановления после природных катастроф для обеспечения помощи.

Реклама:

Глава правительства Японии в очередной раз подчеркнул, что его страна последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, включая Крым и продолжит тесно сотрудничать с международным сообществом, в том числе со странами G7, и будет присоединяться к санкциям против России.

Напоминаем:

Ранее сообщалось, что в течение 2023 года Япония планировала предоставить Украине финансирование на сумму 3,5 млрд долл.

Реклама: